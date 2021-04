Covid-19 : plusieurs organisations réclament la vaccination prioritaire des marins

Les personnels de plus de 55 ans jugés "prioritaires" par le gouvernement peut dès ce week-end se faire vacciner contre le Covid-19. C'est le cas des enseignants, des professionnels de la petite enfance ou encore des membres des forces de l'ordre. Les armateurs à la pêche et au commerce réclament que les marins fassent, eux aussi, partie de cette classe de la population. "L'éloignement des côtes et donc de tout centre médical, ainsi que l'espace exigu d'un navire rend le développement du virus particulièrement dangereux et rapide", écrivent les signataires de ce courrier adressé vendredi au Premier ministre Jean Castex.