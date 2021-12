Un tiers des entreprises frileuses à pratiquer le télétravail en 2020, selon une étude

Avec des mois d’épidémie, de nombreux salariés du privé et du public sont maintenant aguerris à travailler de chez eux. Mais la pratique n’est pas pour autant démocratisée et les accords d’entreprises, visant à l’encadrer, sont encore trop peu à lui donner une véritable place dans l’organisation du travail. C’est ce que révèle une étude menée par l’Anact, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, qui a analysé une quarantaine de ces accords collectifs signés en 2020 et recensés sur le site de la Dares, la cellule statistique du ministère du Travail.

Certes, le télétravail fait l'objet d'un nombre d'accords croissant : 2720 en 2021, selon les chiffres du ministère au 15 novembre, après 1980 pour l'année 2020. Mais à partir de ces accords collectifs, l’Anact a distingué quatre approches différentes des entreprises vis-à-vis de cette pratique : les réticents qui prévoient des accords "visant à encadrer, voire contenir le nombre de demandes de télétravail", les prudents qui veulent "encadrer et développer le télétravail par des process encore lourds", les convaincus et leurs accords "visant à assouplir le cadre et les modalités du télétravail" et les expérimentateurs qui ouvrent "la réflexion sur les formes de travail hybrides présentiel-distanciel".