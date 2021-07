Covid-19 : pas de pass sanitaire dans les écoles à la rentrée, confirme Jean Castex

Il n’y aura pas à présenter de preuve de vaccination ou de dépistage négatif à l’école. Jean Castex l'a confirmé ce mercredi 21 juillet à l'issue du Conseil de défense sanitaire lors d'une interview au JT de 13H de TF1. Le Premier ministre y a détaillé les conditions d’application du fameux pass sanitaire, entrant en vigueur dès aujourd’hui dans les lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes. Et rejeté sa nécessité pour les collégiens et les lycéens : "Notre stratégie a consisté à veiller à ce que tous les enfants soient scolarisés. On ne va pas dire maintenant ‘si vous n’êtes pas vaccinés, d’autant que certains n’y peuvent rien, on va vous priver d’école. Donc pas de pass sanitaire dans les établissements scolaires".