Pass sanitaire : à quoi va servir la version française ?

Si le projet gouvernemental reste encore à affiner, des précisions et recommandations apportées ces derniers jours par le secrétaire d'État chargé du numérique Cédric O, et le Conseil scientifique permettent d'ores et déjà d'en dessiner les contours.

Le pass sanitaire "peut permettre à la population une forme de retour à la vie normale en minimisant les risques de contamination par le virus Sars-CoV-2", estime dans un avis transmis lundi soir au gouvernement et rendu public mardi le Conseil scientifique qui avait été saisi jeudi sur cette question. "Il va nous permettre de retrouver une vie normale de manière progressive et sécurisée", avait déjà indiqué Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, invité d'Europe 1 vendredi matin.

En format papier ou numérique via l'application mobile éditée par l'État, TousAntiCovid, ce pass permettra d'attester que l'on est complètement vacciné, que l'on dispose d'un test PCR négatif réalisé dans les dernières 48 heures ou que l'on a été testé positif au virus moins de deux mois plus tôt. Il prendra la forme d’un QR code qui sera fourni par l’assurance maladie et qui permettra de s'enregistrer à l'entrée des lieux soumis à ce pass afin de "faciliter le système d'alerte" et d'assurer une meilleure traçabilité en cas de contamination au Covid-19, ou de remontée de cas-contact.

Et pour éviter que les Français n'aient à communiquer leurs données personnelles de santé, un système de contrôle spécifique va être mis en place. "Quand vous tendrez votre pass, la seule chose qui apparaitra à l'écran sera du vert ou du rouge. Personne ne saura si vous pouvez vous déplacer grâce à un vaccin ou un test PCR", a ainsi précisé Cédric O.