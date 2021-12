Pass sanitaire en entreprise : plusieurs difficultés pointées par une association de DRH

Dans un entretien publié par Brut dimanche, Olivier Véran a fait savoir la question du pass sanitaire en entreprise était désormais sur la table. "C'est aux députés et aux sénateurs de se prononcer sur la question", indique-t-il tout en affirmant que "c'est une contrainte de plus que nous assumons". Le ministère du Travail souhaitant voir appliquer ce pass "le plus vite possible", la ministre Elisabeth Borne rencontrera dès lundi les partenaires sociaux pour discuter des modalités.

Interviewé sur LCI ce dimanche, le vice-président délégué de l'association nationale des DRH, Benoît Serre, souligne cependant plusieurs difficultés à la mise en œuvre du pass.