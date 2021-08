Porter le masque dès l'âge de 2 ans ? "Absolument loufoque" selon des pédiatres français

Face à la progression du variant Delta, la question du port du masque, notamment à l'école, suscite encore des crispations aux États-Unis. Et plus particulièrement en Floride, où le gouverneur républicain Ron DeSantis menace de couper les fonds aux établissements scolaires souhaitant suivre les recommandations de la principale agence de santé publique sur le sujet.

Pour la pédiatre et chercheuse en épidémiologie, "il faut sortir de cette idée que les petits sont le réservoir du virus et le reflet de la circulation du virus" car "il n'y a aucun argument épidémiologique qui montre qu'ils ont un rôle dans l'explosion de la vague épidémique". Ce que montrent les données, c'est qu'"ils s'infectent moins que les adultes et ne font pas de formes sévères", rappelle-t-elle, soutenant qu'il n'y a pas lieu d'"accentuer les contraintes chez une population déjà perturbée par cette crise".

"Ça m'inspire beaucoup d'agacement", réagit la cheffe des urgences pédiatriques et du service de pédiatrie générale du CHU de Nantes. Premièrement, "en termes de faisabilité, ça parait ubuesque", détaille-t-elle, évoquant "des contraintes totalement inadaptées" au regard de la balance bénéfice-risque. "Vous imaginez des enfants de deux ans, c’est-à-dire à la crèche avec des masques ? On se trompe de cible..."

D'autant que lorsqu'une telle décision est prise, "on ne revient pas en arrière", prévient-elle, s'appuyant sur le cas des 6-11 ans, soumis au port du masque en France depuis la rentrée qui a suivi les vacances d'automne 2020. "On n'a jamais réussi à faire disparaître" cette mesure, déplore-t-elle, en référence à un communiqué daté de juin dernier dans lequel la Société française de pédiatrie, l'Association française de pédiatrie ambulatoire et le Conseil national professionnel de pédiatrie jugeaient que cette obligation en classe était désormais "inutile" et source de "pénibilité" face aux fortes chaleurs.

"À un moment, ça prend une dimension politique pour lequel le discours médical n'a plus sa place", résume-t-elle, l'exécutif n'ayant jamais accédé à cette demande. "On n'a pas été entendus, j'espérais beaucoup qu'on arriverait à dispenser les enfants" de cette contrainte dans une période loin d'être anodine. "Si l'obligation avait été retirée en juin, ça aurait été plus facile d'en rediscuter pour la rentrée de septembre", explique celle qui craint que cela ne soit désormais peine perdue.

À l'époque, la communauté médicale pédiatrique a été "soutenante et accompagnante" concernant le port du masque à partir de 6 ans dans le but de "contribuer à faire diminuer les mesures barrières dans une période de forte ascension du virus, mais de là à descendre jusqu'à 2 ans, on ne soutiendrait pas ça", prévient-elle à nouveau. "Ils sont encore plus petits et encore moins concernés" par les contaminations.