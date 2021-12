Covid-19 : pourquoi le vaccin Moderna suscite-t-il la défiance ?

Comme cela avait été montré par des rapports de pharmacovigilance, les résultats de l'étude française confirment que les vaccins Pfizer et surtout Moderna augmentent le risque de survenue de ces maladies dans les sept jours suivant la vaccination, et plus souvent chez des hommes de moins de 30 ans. Au vu de ces résultats, la HAS "recommande, pour la population âgée de moins de 30 ans et dès lors qu'il est disponible, le recours au vaccin Pfizer qu'il s'agisse de primo vaccination ou du rappel".

La Haute autorité de santé en France (HAS) a en effet déconseillé le 8 novembre le recours au vaccin Moderna pour les moins de 30 ans, se basant notamment sur une étude selon laquelle il accroît légèrement le risque de myocardite et péricardite pour cette population. Menée par la structure Epi-Phare, qui associe l'Assurance maladie (Cnam) et l'Agence du médicament (ANSM), elle porte sur les personnes âgées de 12 à 50 ans hospitalisées en France entre le 15 mai et le 31 août pour une myocardite (919 cas) ou une péricardite (917), à savoir des inflammations du cœur qui touchent respectivement le myocarde, principal muscle cardiaque, ou le péricarde, la membrane qui enveloppe le cœur.

Pour rappel, début octobre, les pays scandinaves avaient suspendu la vaccination via Moderna pour les plus jeunes ou même, en Islande, pour tous les adultes, annonçant qu'ils porteraient à la connaissance de l'agence européenne du médicament des études portant sur un possible risque accru de myocardites et péricardites lié à l'usage de ce vaccin.

"Il m'est arrivé l'information de plusieurs sources que parmi les deux vaccins à ARNm Moderna et Pfizer, certains avaient une crainte à l'égard du vaccin Moderna et il faudrait lever les doutes parce qu'il serait dommage de se priver d'une arme aussi essentielle", a tenu à clarifier sur LCI Alain Fischer, professeur d'immunologie et président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. "Les deux vaccins à ARNm sont parfaitement efficaces et à vrai dire le Moderna l'est un tout petit plus que le Pfizer que ce soit en primo vaccination ou en rappel", a-t-il poursuivi.

S'agissant du risque d'effet secondaire concernant les moins de trente ans, "la HAS, de façon tout à fait logique, a dit : 'Si on a le choix pour les moins de trente puisqu'il y a ce petit risque autant choisir le Pfizer' mais il ne faudrait surtout pas en déduire que ce vaccin comporte un quelconque danger particulier pour les personnes âgées de plus de trente ans, d'autant plus que pour le rappel c'est une demi dose pour le Moderna qui est injectée avec 50 microgrammes (µg)", a-t-il conclu.