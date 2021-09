Covid-19 : près de 3300 classes et 16 établissements scolaires fermés en France

Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer avait en effet annoncé ce lundi qu'"un peu plus de 3000 classes" étaient fermées, un chiffre en nette augmentation par rapport à la semaine précédente, où 545 classes étaient concernées.

Près de 15 jours après la rentrée scolaire, les chiffres semblent se stabiliser. 3299 classes sont actuellement fermées en France à cause de l'épidémie de Covid-19, sur un total de 527.000, d'après les derniers chiffres communiqués jeudi par l'Éducation nationale. Ce chiffre représente 0,63% des classes du pays et reste stable par rapport au précédent.

D'après ce nouveau bilan, 16 structures scolaires, dont 15 écoles et un collège, soit 0,027% du total, étaient également fermées. Sur les sept derniers jours, 9748 cas de Covid-19 ont été recensés parmi les élèves, et 439 chez les personnels.

Depuis le 2 septembre, 1314 établissements ont proposé la vaccination aux élèves, sur un total de 10.700 collèges et lycées. "D’ici la fin du mois [de septembre, NDLR], tous les élèves auront eu une proposition via leur établissement, et l’on espère dépasser les trois quarts de vaccinés très vite", avait déclaré le ministre le 7 septembre dernier devant l'Assemblée nationale.

Selon les chiffres de CovidTracker, mis à jour ce mercredi, plus de 69% des 12-17 ans ont reçu au moins une dose de vaccin et plus de 57% ont un schéma vaccinal complet.