Protocole sanitaire à l'école : où en est la campagne de tests salivaires ?

DÉPISTAGE - Au printemps 2021, Jean-Michel Blanquer avait promis que 600.000 tests par prélèvement salivaire seraient réalisés chaque semaine dans les établissements scolaires, une technique moins douloureuse pour les enfants. Mais le délai d'analyse et le manque de moyens freinent le déploiement de la campagne.

Depuis quelques semaines, l'exécutif ne cesse de revoir sa copie en matière de protocole sanitaire : alors qu'un test PCR ou antigénique était obligatoire pour les élèves dès qu'un cas de Covid-19 se déclarait dans une classe, suivi d'un autotest à J+2 et J+4, seuls trois autotests sont suffisants, a indiqué Jean Castex sur France 2 lundi soir. Le Premier ministre a en outre annoncé la livraison 11 millions de nouveaux kits en pharmacie dans la semaine, gratuits pour les enfants sur présentation d'une attestation délivrée par l'école.

Mais au-delà des autotests sur lequel mise ce nouveau protocole, qu'en est-il des dépistages organisés dans les établissements scolaires, et en particulier les tests PCR par prélèvement salivaire ? Cette technique n'est autorisée que dans le cadre de telles campagnes, ou pour les personnes pour qui le prélèvement nasopharyngés est difficile ou impossible (dans le cas de cloisons nasales déplacées par exemple), a précisé la Haute Autorité de Santé en février 2021. À l'école, cette campagne avait pour vocation d'être massive : fin mai, le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer promettait 600.000 dépistages hebdomadaires. Un chiffre encore jamais atteint. Selon le dernier point de situation du ministère, qui remonte au 17 décembre, 467.550 tests salivaires ont été proposés aux élèves et aux personnels sur une semaine, et seuls 242.729 d'entre eux ont été réalisés.

Un temps d'analyse identique au test nasopharyngé

"Les capacités de tests RT-PCR sur prélèvement salivaire sont montées en charge ces derniers mois sur le territoire national", assure toutefois la Direction de la Santé contactée par LCI. "La décision de réaliser un prélèvement salivaire ou nasopharyngé relève du laboratoire d'analyse médicale, en fonction du public, de ses capacités analytiques et de la demande." Si la campagne de dépistage patine, c'est que le test PCR par prélèvement salivaire doivent être analysés en laboratoire, tout comme les tests par prélèvement nasopharyngés, sous 24 heures. "Si les centres sont saturés, le problème est le même qu'avec les PCR qui fonctionnent avec un écouvillon", explique à LCI Thomas Hottier, médecin biologiste et directeur général du groupe de laboratoires Inovie, qui rappelle que neuf millions tests la semaine dernière, dont 30% de PCR. Le prélèvement salivaire représentait 20% de ces tests avant les fêtes, et on retrouve presque ce taux aujourd'hui avec le retour des enfants à l'école après les vacances.

Fastidieux pour les équipes pédagogiques

Dans le cadre scolaire, une difficulté supplémentaire s'y ajoute : la difficulté à mobiliser des personnels pour accompagner les enfants dans le prélèvement. "C'est plus facile à faire qu'avec un test nasopharyngé, mais il faut tout de même les guider pour saliver, leur dire de penser à quelque chose de bon", poursuit le médecin. Les démarches administratives pour rassembler les accords des parents sont aussi lourdes. "Au début, les professeurs et les assistants scolaires ont joué le jeu, mais maintenant ils n’en peuvent plus, parce qu’ils sont fatigués et stressés, ce que l’on peut comprendre", souligne-t-il. Depuis novembre, l'Éducation nationale s'est plutôt tournée vers les autotests, à réaliser hors de l'école - des méthodes également moins chères, grimpant à quelques euros contre 40 pour tout test PCR. Pourtant, les PCR par prélèvements salivaires sont plus fiables que les autotests : selon le spécialiste, leur taux de sensibilité, c'est-à-dire leur capacité à détecter les cas positifs, grimpe à 85-90%. Un taux légèrement en deçà des PCR nasopharyngés, fiables à 100%, mais bien supérieur aux antigéniques, fiable à 70% pour les personnes symptomatiques et à 50% pour les asymptomatiques. La sensibilité des autotests tourne quant à elle autour d'un cas sur deux.

Une technique pourtant plébiscitée par les parents d'élèves

Le prélèvement salivaire a aussi pour lui d'être plus confortable pour les enfants et plus facile à recueillir pour les parents - exception faite de ceux de moins de 3 ans, pour qui il est difficile de produire suffisamment de salive. "L'Association pour le Progrès de la biologie Médicale demande à élargir les indications de ce test, parce que les gens peuvent plus facilement prélever eux-mêmes la salive des petits, à un moment où l'on manque de personnel préleveur", pointe Thomas Hottier, qui affirme que la présence d'un pédiatre ou de tout autre personnel de santé n'est pas nécessaire pour accompagner les parents. "Il n'y a pas une acceptation massive des tests salivaires à l'école" de la part des parents, regrettait pourtant Jean-Michel Blanquer dans une interview au Parisien en novembre. "Sur 12 millions d’élèves, 600.000 tests, ça ne représente rien, et la plupart des parents ne n'en sont jamais vus proposer pour leurs enfants", objecte auprès de LCI le vice-président de la fédération de parents d'élèves PEEP, Laurent Zameczkowski. Le problème reste selon lui "le manque de moyens matériels et de personnels dans les écoles", estimant que la politique de dépistage de l'école a été de manière général "un échec".

Selon lui, les parents d'élèves plébiscitent au contraire cette solution : les tests nasopharyngés "ne sont pas quelque chose d’anodin", fait-il valoir. "De peur de faire mal à leur enfant, beaucoup de parents préfèrent aller en pharmacie pour qu’un professionnel de santé le fasse", explique-t-il. "Ils craignent aussi de mal utiliser l'écouvillon et de faire des faux négatifs." Par ailleurs, une prise en charge du dépistage à l'école permettrait aussi de soulager les parents, défend-il : "On fait tester nos enfants pour que les écoles restent ouvertes et pour pouvoir continuer à travailler, mais c’est fastidieux et les parents fatiguent." Selon Thomas Hottier, la solution serait davantage de combiner plusieurs méthodes. "Les autotests sont mieux que rien, mais il serait intéressant de terminer un cycle de sept jours par un test PCR par prélèvement salivaire, car c'est à ce moment-là que l'autotest perd en sensibilité et qu'un cas pourrait passer sous ses radars", explique-t-il. "Utilisons toutes les armes que l'on a, et au bon moment."

Maëlane Loaëc

