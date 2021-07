Pyrénées-Orientales, Var, Saône-et-Loire... ces territoires où le masque redevient obligatoire en extérieur

Il n'était plus imposé en extérieur depuis le 17 juin. Pourtant, face à la menace du variant Delta, environ 60% plus contagieux que la souche Alpha, le port du masque fait son retour en France. À compter du samedi 17 juillet, il va redevenir obligatoire, jusqu'au 2 août inclus, dans l'espace public, sauf à la plage et dans les grands espaces naturels, dans toutes les communes des Pyrénées-Orientales, a annoncé vendredi 16 juillet la préfecture. Au 12 juillet, le taux d'incidence sur sept jours glissants dans du département s'élevait à 210,9 pour 100.000 habitants, de loin le taux d'incidence le plus élevé en métropole.