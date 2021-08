Covid-19 : quand un nom mal orthographié sur le pass sanitaire tourne au casse-tête

Certains déplorent aussi des difficultés avec un accent dans leur prénom : le caractère disparaît à l'impression et est remplacé par un carré, à la suite d’un possible problème d’encodage. D’autres encore constatent que seul leur nom de naissance a été conservé sur leur attestation et non leur nom d’usage, qui peut être différent de celui affiché sur les pièces d’identité ou la carte Vitale. Certaines femmes mariées ont ainsi obtenu une attestation avec leur nom de jeune fille alors que c’est leur nom marital qui figure sur leurs papiers d’identité, ou parfois l’inverse.

"Je ne sais plus quoi faire", "Je dois bientôt voyager (...) mais si je suis bloquée à cause de l'assurance maladie...", "C’est inadmissible" : les messages de détresse s'enchaînent sur le forum de discussion . Les assurés racontent avoir obtenu un certificat erroné, après qu'un vaccinateur ait mal orthographié leur nom ou prénom au moment de la première injection dans le téléservice professionnel Vaccin Covid. Ce dernier assure la traçabilité des étapes de vaccination.

Une modification possible pour une injection "jusqu’à 360 jours en arrière", ajoute la publication. Selon le vaccinateur contacté par actu.fr, il est préférable de contacter son médecin traitant, pour désengorger les centres de vaccination et accélérer cette procédure de rectification administrative.

Une situation épineuse, à l’heure où le contrôle du pass sanitaire s’est généralisé à de nombreux lieux publics depuis le 9 août, ainsi que dans les transports longue distance. Lorsque le QR code du pass sanitaire est contrôlé, le nom et le prénom apparaissent au moment du scan avec l’application Tous AntiCovid Vérif, utilisée par les professionnels. Dans les bars et les restaurants, le personnel n’est pas autorisé à vérifier ces informations en vous demandant votre pièce d’identité, mais cela peut être le cas en cas de voyage à l’étranger ou lors d’un contrôle par des policiers par exemple.

Pour autant, certains internautes affirment batailler depuis plusieurs semaines pour que cette modification soit possible. "Contrairement à ce que me répètent Ameli au téléphone, NON, le centre de vaccination ne peut pas juste effacer mon cycle vaccinal et en recommencer un autre avec le bon prénom car à présent, automatiquement quand ils rentrent mon numéro de sécu le prénom mal orthographié apparaît" et reste impossible à modifier, témoigne Marie, l’une d’entre elle, il y a cinq jours. "Je suis ballottée de service en service depuis trois mois", abonde une autre assurée.

Une troisième internaute, de son côté, affirme que la CPAM lui a indiqué que la procédure de rectification "prendra environ un mois, voire plus". "Je dois voyager pour mon travail il m'est impossible de réaliser des tests à chaque déplacement. (...) C'est une histoire à peine croyable", déplore-t-elle.

En réponse, le site l’encourage à faire remonter une réclamation auprès de leur CPAM si le problème persiste, selon les modalités précisées dans l’une de ses rubriques. Ameli invite également les assurés à appeler le 36 46, pour traiter le dossier à distance ou prendre un rendez-vous, ce qui est aussi possible via son espace personnel.

Les assurés peuvent aussi se tourner vers le 0 800 130 000, un numéro d’appel gratuit dédié aux questions sur le Covid-19 et ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.