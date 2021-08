Covid-19 : la loi sur la gestion de la crise sanitaire officiellement promulguée

Il n'aura fallu que quelques heures entre la validation du texte par les Sages et sa promulgation. Validée en grande partie ce jeudi par le Conseil constitutionnel, la loi relative à la gestion de la crise sanitaire élargissant le pass sanitaire à de nouveaux lieux publics, a été promulguée par le président de la République et publiée au Journal officiel de ce vendredi.

Dans un verdict très attendu, les juges de la rue de Montpensier ont validé la mise en place du pass dans les cafés-restaurants mais aussi dans les Ehpad et hôpitaux, mesure la plus emblématique et la plus controversée, en tentant d'établir une "conciliation équilibrée" entre les exigences de protection de la santé et des libertés individuelles.

Ils ont en revanche supprimé de la loi l'isolement obligatoire des personnes contaminées, jugé disproportionné, ainsi que la rupture anticipée de contrat des CDD ou intérimaires sans pass si leur activité le requiert, au motif d'une "différence de traitement" avec les salariés en CDI, qui ne peuvent être licenciés pour cela. La loi promulguée prévoit que "l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures" instaurées.