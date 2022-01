Covid-19 : que dit la loi sur l'obligation vaccinale ?

Lundi 3 janvier, sur France Inter, le porte-parole du RN Sébastien Chenu a rappelé son opposition au pass vaccinal et a suggéré de "cibler les Français les plus fragiles", "les personnes à risque et non pas contraindre tous les Français". Edouard Philippe, ce 5 janvier sur France 2, a évoqué cette éventualité, se prononçant en faveur de la vaccination obligatoire en rappelant la décision du gouvernement de rendre obligatoire "un grand nombre de vaccins pour les enfants" en 2017 qui "donne de bons résultats".

Alors peut-on cibler, disons obliger, les Français les plus fragiles à se faire vacciner ?

La réponse est non. La loi ne permet pas d’obliger une catégorie de la population à se faire vacciner en raison de son état de santé.

Pourquoi ce n’est pas possible ?

Parce que cela reviendrait à violer un droit sacré : la libre disposition de son corps et l’une de ses déclinaisons, le consentement aux soins. Une violation d’un principe sans contrepartie de santé publique et donc de justification valide au regard des textes. "C’est comme si on imposait une chimio à quelqu’un qui n’en veut pas. On ne peut pas, même si non sait qu’elle a des chances de mourir", nous explique Jean-Paul Markus, professeur de droit de la santé à Paris Saclay et membre des Surligneurs.