Vaccin : au bout de combien de temps mon pass sanitaire est-il actif après la 3e dose de rappel ?

Le coup d'envoi avait été lancé samedi 27 novembre : tous les adultes de plus de 18 ans vaccinés ont désormais accès à la dose de rappel, et non plus uniquement les plus de 65 ans et les personnes à risques, pour qui la campagne de rappel avait été ouverte au 1er septembre. Une injection à réaliser dès cinq mois après la deuxième dose, dans un délai de deux mois (un seul dans le cas de la monodose du vaccin Janssen), au risque de voir son pass sanitaire expirer à compter du 15 décembre pour les plus de 65 ans, et du 15 janvier pour tous les autres adultes.