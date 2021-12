Covid-19 : où en sont les recours en masse contre les mesures sanitaires ?

Après de nombreux recours déposés par des citoyens, associations ou organisations professionnelles, le Conseil d’État enregistre pour sa part 933 décisions rendues en référé - une procédure de traitement d’urgence des plaintes -, sur une totalité de 1215 décisions rendues, car certains recours étaient identiques et les doublons ont donc été retirés. L’institution précise à LCI que ces recours n’ont pas spécialement accéléré ces derniers mois, puisque l’on comptait déjà 647 décisions rendues au bout d’un an d’épidémie, en mars 2021. Une longue série amorcée par la demande d’un syndicat de médecins, le 22 mars 2020, qui exigeait le durcissement du confinement.

L’institution ne précise pas en revanche la durée de traitement des dossiers ni les réponses données à ces recours à cette date. Mais lors d’un bilan publié en avril 2021 sur son site, le Conseil d’État relevait que certaines décisions avaient été rendues en 48h, et que et que sur les 647 décisions rendues, dans 51 dossiers les mesures étatiques ont été suspendues et modifiées et dans plus de 200 affaires, "des avancées ont été obtenues lors des audiences, l’État a été rappelé à ses devoirs ou les mesures contestées ont été modifiées par l’administration avant la décision du juge".

De son côté, la Cour de justice de la République - seule juridiction habilitée à poursuivre et juger des ministres et secrétaires d'État pour les crimes et délits commis "dans l'exercice de leurs fonctions" - révélait en septembre dernier avoir enregistré 14.500 plaintes. "Il n’y a plus de décomptes des plaintes relatives au Covid depuis qu’il en est arrivé des dizaines de milliers du fait de la mise en ligne de plaintes-types", précise la cour, contactée par LCI. Elle fait référence à l’avocat Fabrice Di Vizio, spécialiste des questions de santé, qui a mis en ligne des formulaires pré-remplis pour faciliter le dépôt d’une plainte ou d’un recours contre les restrictions sanitaires.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relève quant à elle un "grand nombre de requêtes au sujet du pass sanitaire notamment et plus largement lié à la crise sanitaire" et se dit "inondée de courriers", mais il n’existe pas de décompte des demandes spécifiquement liées à l’épidémie parmi les 1000 à 1500 missives reçues chaque jour par la cour, venus de toute l’Europe. Notamment parce que nombre de demandes sont irrecevables, et donc pas toujours comptabilisées : pour qu’une plainte soit traitée par la cour, tous les recours nationaux doivent être épuisés. "Cela ne sert à rien tant que les requêtes n’ont pas été déposées au préalable auprès des juridictions internes", précise-t-on à LCI.