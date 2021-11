Covid-19 : quels sont les lieux concernés par le retour de la jauge de fréquentation à 75% ?

À compter de ce lundi 8 novembre, tous les lieux de concerts ou spectacles, les salles de danse, les discothèques et, plus généralement, l'ensemble des établissements recevant du public dès lors qu’ils accueillent une activité de danse ou de concert debout, ne pourront plus faire le plein : leur capacité sera réduite d'un quart. À noter que cela vaut notamment pour les établissements sportifs couverts, les salles des fêtes et les salles polyvalentes.

Face à cette dégradation de la situation épidémique, certaines préfectures ont même décidé de durcir les restrictions d'un cran, en couplant ce retour de la jauge de fréquentation dans les lieux précédemment cités au retour du port du masque obligatoire dans les lieux et événements soumis à présentation du pass sanitaire. C'est le cas en Loire-Atlantique, où un arrêté préfectoral prévoit à compter de ce lundi le rétablissement du port du masque, notamment dans les musées et cinémas.