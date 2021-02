"Maintenant, c'est une histoire d'amour de fou ou rien" : face à la crise, les célibataires se révèlent à eux-mêmes

Cette trentenaire de la banlieue parisienne arrive au bout d'une année de célibat, après une rupture "non choisie". Ce n'est pas tant que le célibat lui pèse. "Je n'ai pas de souci à vivre seule, je n'ai quasiment jamais connu autre chose de ma vie d'adulte." Elle ne peut pas dire non plus que sa précédente expérience de couple lui donne des regrets à l'idée de passer le confinement sans un conjoint avec qui se réveiller : "Je m'imagine confinée avec mon ex : ça se serait terminé comme un film gore" tant ce dernier rechignait à faire les tâches ménagères .

Le problème que ressasse Marie, c'est qu'elle veut des enfants. À 36 ans, le temps presse, d'autant qu'elle n'entend pas mener ce projet seule ni avoir recours à la procréation médicalement assistée. "Si je le fais, c'est à deux, en m'étant mariée auparavant", dit-elle, dépitée par certaines interventions sur la PMA à l'Assemblée que son activité professionnelle l'amène à suivre. "Des gens qui disent qu'après 30 ans, les femmes sont bonnes à jeter à la poubelle", résume-t-elle. Le projet de maternité a été mis à mal par les confinements successifs, les couvre-feux de plus en plus restreints, la mise à l'arrêt des lieux d'interactions sociales. Le premier confinement terminé, l'été est arrivé. Marie a tenté de rattraper le temps perdu - malicieuse, elle ajoute : "à avoir une vie de jeune fille, pour citer un auteur connu ". Sans rencontre amoureuse à la clé, l'automne est revenu, et avec lui, le confinement, où sa vie est absorbée par le travail... et c'est tout. "Je fais mes rencontres quand, au juste ? Ma vie, mon travail, m'amènent à travailler tard, le soir et le week-end. Et non, je n'ai pas envie de faire des promenades avec le premier mec venu." Elle conclut, une pointe de ressentiment dans la voix, "J'ai perdu un an de ma vie".

La solution est-elle d'apprendre à se suffire à soi-même ? Une gageure, surtout quand on a le cœur lourd d'une rupture récente. Arthur, étudiant à Toulouse, a mis longtemps à surmonter cet épisode où son "univers s'est effondré" après une histoire de deux ans et demi. D'abord à l'usine, dans sa région natale : "Je me suis occupé l'esprit, malgré l'atmosphère du monde, autour du 16 mars, où tu ne sors que pour acheter des clopes et faire les courses". Puis est venue en septembre son installation à Toulouse, en reprise d'études. Et, de nouveau, le confinement, les études à domicile, et "ce foutu mur blanc tous les jours devant [lui] dans [sa] chambre". Là encore, il rumine, se repasse l'histoire en boucle et ne voit que le vide laissé par son ex : "Dans mon entourage, personne n'était capable de me lire comme elle". Alors, il s'est renfermé sur lui-même : "J'ai un peu organisé mon suicide social".

Baisse de moral, isolement, idées noires... si les fins de couple, arrivées avant ou pendant le confinement, ont un aspect libérateur, elles ont aussi des conséquences négatives sur l'état psychologique, et même physique. Catherine, la cinquantaine habituée aux périodes de célibat successives, en témoigne. Après cinq ans d'une "très belle histoire", la crise sanitaire disperse tout sur son passage. "Je me suis retrouvée célibataire, au pire moment. Il composait beaucoup pour me plaire, et il n'a pas su poursuivre ses efforts avec le confinement. Il a disparu du jour au lendemain." Les plans qui s'effondrent. Le portable qui devient silencieux. La perspective des soirées passées l'un chez l'autre qui s'évanouit. "Ça m'a rendue malade d'une façon inouïe. Ce n'était pas tant sa présence physique qui me manquait, mais son soutien, même à distance. J'ai perdu les heures d'échanges, la connivence intellectuelle, la confiance que j'avais en lui. C'est ça qui me caresse de l'intérieur". Cette perte s'est traduite par une souffrance encore mal connue : le syndrome du cœur brisé, dont les cas ont quadruplé avec la pandémie, avec des effets physiques. Des douleurs thoraciques, un souffle qui s'altère, et l'organe cardiaque qui se rétracte. Catherine a mis un an à s'en remettre, avec des passages à l'hôpital.