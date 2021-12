Soirée du Nouvel An : 95 000 policiers et gendarmes et 32 000 pompiers mobilisés

SÉCURITÉ - Près de 100.000 forces de l'ordre ainsi que plus de 30.000 soldats du feu seront dans les rues en France ce vendredi soir pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incidents.

"Ce soir du 31 décembre, plus de 95 000 policiers et gendarmes, ainsi que 32 000 pompiers et acteurs de la sécurité civile seront mobilisés pour assurer la sécurité de nos concitoyens et leur porter secours. Merci à eux pour leur engagement chaque jour au service des Français", a tweeté ce vendredi matin le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. La capitale concentrera à elle seule près d'un dixième des effectifs. Ainsi, près de 9000 policiers et militaires seront mobilisés dans la nuit du 31 décembre 2021.

Assurer la sécurité avant tout

Pour les forces de l'ordre, il s'agira avant tout d'assurer la sécurité dans les villes mais aussi de faire en sorte que les mesures imposées pour cette soirée soient respectées. Afin de prévenir et d’intervenir sur les risques de troubles à l’ordre public pouvant être constatés lors des festivités, policiers et gendarmes seront mobilisés avec pour mission d’assurer une vigilance face au risque terroriste et de prévenir les actes de la délinquance et de lutter contre les violences urbaines. Ils contrôleront par ailleurs la vente, l'achat, le transport ou l'utilisation d'artifice formellement interdits pour cette soirée et pendant plusieurs jours. Des contrôles routiers destinés à lutter contre les conduites en alcoolémie et sous stupéfiants seront également réalisés dès la fin de journée.

Outre la capitale et plusieurs villes d'Ile-de-France qui seront particulièrement surveillées, d'autres préfets ont annoncé un dispositif de sécurité conséquent au regard notamment des événements survenus ces dernières années. C'est le cas notamment de Strasbourg où les violences urbaines visant forces de l'ordre et pompiers sont récurrentes. Six unités de forces mobiles (UFM), soit 360 fonctionnaires, seront ainsi mobilisées, de même que près de 400 policiers et une "centaine" de militaires de l'opération Sentinelle, a détaillé en début de semaine la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier. Sur l'ensemble du département, 630 sapeurs-pompiers ainsi que 450 gendarmes seront aussi sur le terrain, soit un total de 1.950 policiers, pompiers et militaires, a-t-elle poursuivi. "C'est un dispositif conséquent et adapté à la stratégie mise en place" après les "attaques" dont avaient notamment été victimes les pompiers la nuit du 31 décembre 2019, le réveillon 2020 ayant été beaucoup plus calme en raison du couvre-feu instauré pour des raisons sanitaires, a expliqué Josiane Chevalier.

Sécurisation sanitaire également

Comme l'année dernière, mais de manière renforcée cette fois, les policiers et les gendarmes veilleront également aux respects des nombreuses mesures sanitaires. Dans la très grande majorité des départements français, les préfectures ont pris des arrêtés spécifiques imposant notamment : la fermeture des bars et des restaurants entre 1 heure et 3 heures du matin selon les villes, le port du masque obligatoire en extérieur, l'interdiction de danser dans les établissements recevant du public, interdiction de vendre ou de consommer de l'alcool sur la voie publique... Toute personne ne respectant pas ces mesures pourra être verbalisée à hauteur de 135 euros. Les sanctions seront plus sévères en cas de récidive.

La rédaction de LCI

