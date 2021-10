Covid-19 : les Français majoritairement réticents à une troisième dose de vaccin

Cette piste n’a en revanche pas la faveur des Français, à en croire un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro . Il révèle ce jeudi 21 octobre que si la plupart des sondés sont désormais vaccinés et favorables à la prolongation du pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022, comme le prévoit une proposition de loi validée mercredi soir par l’Assemblée Nationale , six sondés sur dix refusent de conditionner l’obtention du pass sanitaire à l’injection d’une troisième dose de vaccin.

Les sympathisants de la France insoumise et d’Europe Écologie les Verts (EELV) sont les plus opposés à cette hypothèse. Chez les foyers les plus modestes également, ce refus est particulièrement marqué. Sur l’ensemble de l’échantillon interrogé, seuls 37% des sondés veulent recevoir cette dose de rappel "le plus rapidement possible", et 36% souhaitent plutôt "attendre d’être sûr que ce soit bien utile".

Par ailleurs, l’instauration du pass sanitaire en lui-même gagne en popularité : 62% des personnes interrogées estiment qu'il s'agit d'une bonne mesure, alors qu’en février 2021, lorsque le dispositif avait été envisagé par le gouvernement pour la première fois, 57% des Français y étaient opposés, rappelle Le Figaro. Cette adhésion en progression s’explique par le nombre croissant de personnes vaccinées. Désormais, seuls les sympathisants de la France insoumise restent opposés à la mesure, à 65%.