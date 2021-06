Télétravail, cantines, vaccination... ce que prévoit le nouveau protocole sanitaire en entreprise

Toujours du télétravail, mais à plus faible dose. Selon le nouveau protocole sanitaire, lequel doit entrer en vigueur le 1er juillet, le gouvernement devrait recommander deux jours de travail à la maison par semaine. Ainsi qu'un ensemble de règles, notamment pour les cantines et la vaccination.

Concrètement, Matignon devrait préconiser dans le privé deux jours par semaine de télétravail, selon Le Parisien . Et ce, durant les deux mois d'été. Notamment le temps que le patronat et les syndicats s'accordent sur une pratique pérenne de cette façon de travailler, révolutionnée durant la crise sanitaire.

Autre enseignement, cette fois-ci concernant les cantines. À partir du 1er juillet, les jauges ne seront plus bloquées à 50% du taux d’occupation des locaux, repassant ainsi à 100%. Les plages horaires, elles, continueront d'être étendues pour éviter les attroupements. Nouveauté : il ne sera plus obligatoire de déjeuner seul. C'est le retour des tables à plus de six convives. Même si "la mise en place, dans la mesure du possible, de paniers à emporter et à consommer sur le poste de travail doit être privilégiée".

Le port du masque reste, lui, obligatoire durant les temps de circulation, ainsi qu'au sein de l'entreprise. À ceci près qu'on pourra l'ôter dès lors qu'on est à deux mètres de distance de ses collègues.