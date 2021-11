Tensions en Guadeloupe : le couvre-feu prolongé jusqu'au 27 novembre

Les tensions persistent en Guadeloupe. Si la cinquième nuit de violences, mardi 23 novembre, a été plus calme que les précédentes, selon la préfecture, elle a toutefois été marquée par des tirs à balles réelles contre les forces de l'ordre, dénoncés par les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et des Outre-mer Sébastien Lecornu. Signe que les esprits ne sont pas encore tout à fait apaisés, le préfet de Guadeloupe Alexandre Rochatte a décidé la prorogation du couvre-feu de 18 heures à 5 heures, dont l'application expirait mardi, jusqu'au samedi 27 novembre, "compte tenu des mouvements sociaux en cours".

Le mouvement de contestation de la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour les personnels soignants et les pompiers a débuté le 15 novembre en Guadeloupe, avec un appel à la grève générale d'un collectif d'organisations syndicales et citoyennes. Ces organisations réclament aussi la hausse des salaires et des minima sociaux et la baisse des prix des carburants et du gaz. Gérald Darmanin a fait du rétablissement de l'ordre public "le préalable à toute discussion évidemment".

"Plus de 90 interpellations" et "plus de 60 gardes à vue" ont eu lieu depuis le début de la crise, a précisé le patron de la place Beauvau, alors que 250 policiers et gendarmes, dont 50 du GIGN et du Raid, ont été envoyés en renfort. Sur place, les stigmates de la semaine de contestations restent toujours visibles, comme dans le canton du Gosier, où carcasses de voitures calcinées, débris et restes de barricades obstruent la route principale qui traverse la ville. Dans le centre-ville, la plupart des magasins sont fermés, à l'exception de quelques commerces alimentaires, d'une pharmacie ou d'une banque.