Covid-19 : tests, vaccination... Les pharmaciens sur tous les fronts

Ils vaccinent et testent tout en s’occupant des ordonnances et des soins du quotidien. Depuis le début de la crise sanitaire, les pharmaciens sont sur tous les fronts. "Je fais un test toutes les 6 minutes et un vaccin toutes les dix", estime ainsi Mario Ceccaldi, pharmacien dans le Var.

En cette période estivale, il accueille de nombreux touristes en plus de ses clients habituels. "C’est un peu fatiguant, on a envie que ça s’arrête. Donc on continuera, mais ça fait quand même 18 mois qu’on est sur le pont", reconnaît le pharmacien.