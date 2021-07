Covid-19 : Toulouse, Strasbourg, Bordeaux... des centaines de manifestants ont encore protesté contre le pass sanitaire

À Toulouse, le cortège était composé d'une poignée de "gilets jaunes", mais aussi de familles avec leurs enfants, de soignants et d'un grand nombre de personnes âgées. "Je ne suis pas contre la vaccination dans l'absolu, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et j'ai dû me faire vacciner plusieurs fois pour aller dans certains pays. Mais aujourd'hui je considère que l'on n'a pas assez de recul sur ce vaccin en particulier", a affirmé Martine, retraitée de l'éducation nationale, à l'AFP. "Je suis habitée par le doute et je n'accepte pas qu'on m'oblige à quelque chose que je n'ai pas choisi. Cette méthode employée par le gouvernement me fait réagir et descendre dans la rue", a ajouté la sexagénaire.