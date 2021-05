Covid-19 : Olivier Véran "espère sincèrement" la fin du masque pour cet été

Le bout du tunnel n'a jamais semblé si proche. Invité ce mardi sur Europe 1, Olivier Véran a détaillé les prochaines étapes du déconfinement, espérant "sincèrement" que la fin du port du masque "sera cet été". À une condition : que la campagne de vaccination porte ses fruits.

"Nous savons que la vaccination protège des formes graves et nous pensons qu'elle protège bien de la diffusion du virus et donc du risque d'épidémie. Quand suffisamment de Français vont être vaccinés, on pourra envisager de baisser la garde", a tout d'abord détaillé le ministre de la Santé. Avant de préciser : "Je ne peux pas donner de date aujourd'hui, ce ne serait pas honnête de ma part. Mais dès lors que nous pourrons nous retrouver, envisager sereinement la fin des gestes barrières et la fin du masque à l'extérieur, nous n'attendrons pas 24 heures. Nous le dirons immédiatement. Et j'espère sincèrement que ce sera cet été."