Covid-19 : un cluster détecté dans les Vosges chez des supporters de retour de l'Euro

Il s'agit de neuf supporters, membres de la communauté portugaise, partis "fin juin" en minibus en Hongrie pour assister à un match du Portugal à Budapest, selon le maire du Thillot, Michel Mourot. "À partir de là, ils sont revenus et ça s'est déclaré une semaine après. On a six cas avérés positifs sur la commune du Thillot et trois cas avérés à Fresse-sur-Moselle. Mais c'est la même famille", a-t-il déclaré à l'AFP. Le Portugal a affronté la Hongrie à la Puskas Arena du Budapest le 15 juin (3-0) et la France le 23 juin (2-2).