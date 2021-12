Vaccination contre le Covid : du Moderna sinon rien ?

PRIORITÉ - En raison de stocks plus importants et mieux adaptés aux centres de vaccination, le vaccin Moderna risque ces prochaines semaines d'être administré à de nombreux Français qui avaient reçu du Pfizer en première dose.

Alors que les rendez-vous pour effectuer une dose de rappel de vaccin sont pris d'assaut, le gouvernement promet qu'il n'y aura pas de pénurie. "Il y aura suffisamment de doses si on utilise les deux vaccins", à ARN-messager, c'est-à-dire du Pfizer mais aussi du Moderna, a insisté mercredi Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, lors d'une audition au Sénat.

"Si on n'utilise que Pfizer, on n'aura pas suffisamment de doses car les commandes sont parties", a toutefois mis en garde le président du Conseil scientifique, chargé d'aider le gouvernement français face à la crise sanitaire. Face à cette nécessité d'équilibrer les stocks, de nombreux centres de vaccination proposent d'ores et déjà du Moderna plutôt que du Pfizer aux Français de plus de 30 ans. Y compris à ceux qui n'en ont pas fait le choix...

"Attribution de flacons de Moderna, à la place de Pfizer"

"L’Agence régionale de Santé vient de nous informer de l’attribution de flacons de vaccins Moderna, à la place de vaccins Pfizer sur le centre de vaccination de Vélizy-Villacoublay (...) Si vous ne souhaitez pas être vacciné avec Moderna ou si vous avez moins de 30 ans, je vous invite à annuler dès maintenant votre rendez-vous au centre de vaccination Maurice Ravel", ont par exemple reçu il y a quelques jours certains patients ayant pris rendez-vous pour une injection de Pfizer dans la foulée des annonces d'Olivier Véran le 25 novembre. Outre ce genre de communication, la priorité donnée à Moderna s'observe désormais dès la prise de rendez-vous en ligne. Il est désormais très difficile, voire impossible selon les territoires, de trouver un créneau sur Doctolib dans les semaines à venir lorsque le vaccin Pfizer est sélectionné au préalable. Et dans l'optique de prioriser les doses de Pfizer aux moins de trente ans, plus exposés au risque de développer certains effets secondaires, rares, en cas d'injection de Moderna, certains centres ont même configuré Doctolib pour rendre impossible la prise de rendez-vous en Pfizer pour les plus de 30 ans.

Un vaccin plus adapté à la vaccination de masse

Un dernier point, d'ordre logistique cette fois, vient également justifier cette récente priorité donnée au Moderna. Quand un flacon de vaccin Pfizer contient cinq doses, celui de Moderna en contient en effet 10 voire 20 pour ce qui concerne le rappel puisque la Haute autorité de Santé conseille dans ce cas de n'en utiliser qu'une demi. En d'autres termes, un praticien doit vacciner 20 patients en troisième injection pour ne pas gâcher de doses s'il vaccine avec le Moderna, ce qui rend ce vaccin plus adapté à la vaccination de masse telle que celle qui s'est amorcée avec la campagne de rappel, et notamment aux centres de vaccination qui ont des flux suffisants pour utiliser l'intégralité de ces flacons. Selon la Direction générale de la Santé, le pays dispose de 5 millions de doses de Comirnaty (le vaccin Pfizer) pour 20 millions de doses du sérum de Moderna. À titre de repère, le ministère de la Santé a même annoncé que 27 % des doses Pfizer habituellement distribuées allaient être remplacées par des doses Moderna.

La combinaison de vaccins "peut être utilisée à la fois pour les injections initiales et les rappels", selon un communiqué commun de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). "Les résultats d'études sur la vaccination hétérologue suggèrent que la combinaison de vaccins à vecteur viral et de vaccins à ARNm produit de bons niveaux d'anticorps (...) et une réponse des lymphocytes T plus élevée que l'utilisation du même vaccin", expliquent en outre les autorités sanitaires européennes.

