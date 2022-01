Vaccination Covid des 5-11 ans : deux tiers des parents y sont défavorables, selon un sondage

Chez les parents des 5-11 ans, au premier chef concernés, le chiffre grimpe encore puisque deux tiers des sondés y sont donc défavorables dont 53% "très défavorables" et 14% "plutôt pas favorables", contre 23% favorables et 10% sans avis. Enfin, les mères apparaissent davantage réticentes (76%) que les pères (54%).

Ouverte depuis fin décembre à tous les enfants, la vaccination pour cette tranche d'âge démarre "doucement", a reconnu ce vendredi le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, évoquant "80-90.000" concernés ayant reçu une première injection soit un "peu plus de 1%". Ce dernier a d'ailleurs regretté que l'accord des deux parents, et non plus d'un seul, soit désormais nécessaire.