Vaccination des militaires : le ministère des Armées a-t-il fait machine arrière ?

Depuis, la situation semble avoir évolué : Raphaëlle, internaute de LCI, nous a contacté via l'adresse lesverificateurs@tf1.fr et s'étonne que l'armée demande désormais aux soldats d'être vaccinés avant de partir en opération extérieure. Elle se demande en passant si elle est "passée à côté" de quelque chose et si le ministère a changé son fusil d'épaule.

Pour comprendre ce revirement, LCI a contacté le ministère des Armées, qui assume totalement ce changement de position. Une évolution qu'il justifie aujourd'hui par la "plus grande disponibilité" des vaccins : "On attendait tout simplement de voir en fonction des doses le bon moment pour généraliser" cette vaccination.

Il y a un mois, un argument pour ne pas l'imposer était avancé : les soldats envoyés en mission sont "jeunes, sportifs et en bonne santé". Le ministère le répète aujourd'hui, expliquant qu'à ses yeux, ces raisons étaient suffisantes pour ne pas anticiper davantage.

Injecter des vaccins aux militaires ? Dans l'absolu, "on pourrait faire sans", nous indique-t-on. Pour autant, "maintenant que les doses sont plus nombreuses et que l'on a l'opportunité de vacciner plus massivement, c'est une condition sanitaire qui se trouve au service de l'efficacité opérationnelle des armées".

Rappelons d'ailleurs que voir un vaccin imposé à des soldats n'a rien de surprenant : le calendrier vaccinal des militaires prévoit déjà qu'ils doivent se protéger contre la fièvre jaune ou l'hépatite A avant de se rendre à l'étranger.