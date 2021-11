Guadeloupe : pourquoi le gouvernement envoie-t-il le GIGN et le Raid en renfort pour rétablir l'ordre ?

Selon nos informations, les renforts annoncés concernent au total 250 policiers et gendarmes, portant le dispositif sur place à 2250 agents chargés de rétablir le calme. Les troupes d'élite s'élèvent quant à elle à une cinquantaine d'agents. Si des antennes locales du GIGN (35 personnes) et du Raid (une vingtaine de personnes) existent déjà en Guadeloupe, les effectifs sont envoyés en raison du niveau de violence atteint ces dernières heures.

Le gouvernement muscle sa riposte face aux émeutiers en Guadeloupe. Confronté aux blocages et après une nouvelle nuit de pillages et d'incendies, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé samedi, dans le cadre d'une cellule de crise interministérielle, l'envoi dans l'archipel de renforts pour le maintien de l'ordre, parmi lesquels des membres des forces d'élite du GIGN et du Raid.

Le recours au Raid et au GIGN est justifié par le gouvernement par le fait que des individus ont visé les forces de l'ordre à balles réelles, selon les indications données samedi par Gérald Darmanin. "La nuit a été très agitée", a également expliqué dimanche une source policière à l’AFP, faisant également état de "tirs à balles réelles sur un véhicule de police" au Gosier et "sur des gendarmes mobiles" à Pointe-à-Pitre. Au total, les forces de l'ordre déplorent, selon la même source, "l'usage d'armes à feu sur les forces de l'ordre sur quatre secteurs différents". "Un effectif a reçu une pierre au visage" et a été légèrement blessé, selon la même source. Plusieurs véhicules ont été dégradés.

Avec ces renforts, l'État espère reprendre le contrôle de la situation et l'envoi des troupes d'élite constitue "une réponse ferme" à ces attaques.

Dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'un couvre-feu avait été instauré entre 18h00 et 05h00, des pharmacies et des commerces de téléphonies ont notamment été visés. Selon le ministère de l'Intérieur, 31 interpellations ont été effectuées.

La mobilisation lancée il y a cinq jours par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19 se double désormais de violences commises par des émeutiers. Après une nuit de jeudi à vendredi particulièrement violente, les écoles étaient restées fermées vendredi et, en raison de très nombreux barrages routiers, l’activité tourne au ralenti.