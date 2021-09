Olivier Véran dessine les contours d'un pass sanitaire différencié selon les territoires

Dans les colonnes du Parisien, le ministre de la Santé explique, ouvrant la voie à un abandon progressif et différencié du pass sanitaire : "Si la situation continuait de s'améliorer, nous pourrions alléger progressivement les restrictions, là où le virus circule le moins d'abord, puis partout sur le territoire. Cet allégement pourrait inclure le passe sanitaire". Sans donner de calendrier, le ministre de la Santé n'a fait que répéter le message que le gouvernement s'est efforcé de faire passer cette semaine : la fin du pass, tant décrié à sa mise en place, est proche. "Ce que nous voulons, c'est que les Français puissent respirer le plus tôt possible", renchérit Olivier Véran. "Dès que les conditions le permettront, on va lever certaines contraintes et donc lever le pass là où le virus ne circule plus", a garanti le président trois jours plus tôt, en visite aux Rencontres de l'Union des entreprises de proximité.

À ce jour, l'évolution des indicateurs va dans le sens du positionnement du gouvernement. Avec un taux d'incidence de 83 pour 100.000 habitants et un taux de reproduction de 0,74, le pays assiste à une décrue de l'épidémie. Le nombre de nouveaux cas quotidiens baisse quant à lui de 27% par rapport à la semaine dernière, selon les données consolidées par Covid Tracker, et celui des admissions en soins critiques diminue de 33%.