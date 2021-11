Covid-19 : une dose de rappel s'impose-t-elle en cas d'infection avant la date butoir ?

Ce cas de figure a été évoqué par le ministre de la Santé ce jeudi. "Certains d'entre vous s'interrogent : si j'ai infecté par le Covid, est-ce que je dois quand même faire mon rappel ? La règle est simple", a-t-il indiqué avant de détailler sa réponse. "Retenez la bien : une infection correspond à une injection. Parce que si vous avez été infecté de la même manière, votre système immunitaire apprend à fabriquer des anticorps, des armes contre le virus et donc une infection peut donner une protection équivalente à celle procurée par le vaccin".

En d'autres termes, a-t-il poursuivi "si vous avez été infecté et que vous avez eu une dose et que vous êtes à cinq mois de la dernière injection, recevez un rappel". De même, "si vous avez reçu une première injection puis vous avez le Covid, cinq mois après, vous recevez votre rappel". En revanche, "si vous avez eu deux injections et que vous avez eu malgré tout le Covid dans cinq mois, vous pourrez bénéficier d'un rappel", a-t-il souligné, insistant sur le fait que "c'est une règle qui est claire, qui est simple et qui s'applique à tous les adultes âgés de 8 ans et plus."