Suspension des liaisons avec le Brésil : des "vols spéciaux" pour le rapatriement des Français

La France a décidé de suspendre au moins jusqu'au 19 avril tous les vols entre le Brésil et la France en raison des inquiétudes liées au variant brésilien du Covid-19, considéré comme plus contagieux et plus mortel. Mardi soir sur Europe 1, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Clément Beaune, a précisé que des "vols spéciaux" permettront néanmoins aux ressortissants français, "quand il y a des justifications", de rentrer dans l'Hexagone.

"Il ne s’agit pas évidemment d’avoir des liaisons touristiques. Mais un de nos ressortissants français a le droit de revenir sur notre territoire, c’est comme ça", a-t-il souligné.