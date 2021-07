Comment fonctionne TousAntiCovid Verif, l'appli de contrôle du pass sanitaire ?

Outre cette mention de la validité, les seules informations transmises à l'organisateur sont le nom, le prénom et la date de naissance de la personne. "Toute preuve sanitaire doit obligatoirement être vérifiée", préviennent les autorités. Ainsi, la vérification via cette appli doit s'accompagner d'une présentation de la pièce d'identité, pour établir la correspondance.

Petite subtilité : si l'application TousAntiCovid Verif est téléchargeable par tout un chacun, ce n'est pas le cas d'un point de vue légal. Les autorités précisent que son usage "est réservé aux personnes habilitées et services autorisés dans le cadre de la loi du 31 mai 2021 et ses décrets d'applications. Si vous n'êtes pas éligible, vous encourez les sanctions prévues".

En théorie, cet outil n'est absolument pas fait pour s'amuser à vérifier le pass sanitaire d'un convive ou d'un ami dans un cadre privé. Il faut d'ailleurs valider un certificat sur l'honneur avant d'y recourir. Il est donc réservé aux organisateurs d'événements culturels accueillant plus de 50 personnes, en attendant la nouvelle extension de son champ début août. Selon la loi du 31 mai 2021, le fait de conserver les documents, de les réutiliser à d'autres fin ou encore de recourir à l'application pour l'accès à des lieux non prévus par la loi est passible d'un an de prison et 45.000 euros d'amende.