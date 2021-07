Le pass sanitaire dans les transports, mode d'emploi

Du côté de l’aérien, les vols intérieurs seront aussi concernés, rejoignant les vols à destination et en partance de l’étranger qui appliquent le pass sanitaire depuis le mois de juin. L’extension du pass aux transports doit entrer en vigueur "entre le 7 et le 10 août", selon le ministre délégué Baptiste Djebbari. La loi devant en théorie entrer en vigueur à partir du 9 août, selon Gabriel Attal, la mesure devrait être opérationnelle à cette date.

Les voyageurs devront présenter leur pass sanitaire dès lors que le trajet qu’ils s’apprêteront à faire sera suffisamment long. Autrement dit, la mesure ne s’appliquera pas dans les bus, les métros ou les RER, ni dans les Transiliens et les TER. En revanche, le pass sanitaire sera obligatoire dans les TGV, les Intercités et les trains de nuit, où une réservation est nécessaire. Pour ce qui est des cars, seuls ceux chargés "des déplacements interrégionaux" seront soumis à la mesure.

C’est une question qui fait débat, car le syndicat Sud-Rail a déjà appelé les cheminots à ne pas contrôler les pass sanitaires des usagers. La possibilité de "repositionner les contrôleurs qui seraient dans la position assez réfractaire (...) sur le sujet" a été évoquée par Jean-Baptiste Djebbari. En théorie, les contrôleurs seront tout de même chargés de vérifier les documents, mais les contrôles ne pourront être "systématiques", même s'ils seront "massifs" dans les gares et les trains, d’après les mots du ministre des Transports. D'ailleurs, Jean-Baptiste Djebbari a précisé sur son compte Twitter que la SNCF allait "lier le pass sanitaire" des voyageurs à leur billet, facilitant ainsi les contrôles. Un procédé déjà utilisé par les compagnies Air France et Eurotunnel, a-t-il ajouté.

Expliquant que la mesure sera "en rodage dans les premières semaines", Jean-Baptiste Djebbari a promis que le maximum serait fait pour éviter des files d’attente interminables à cause des contrôles effectués. "On va essayer de faire cela de façon la plus opérationnelle et fluide possible, de manière à avoir un bon taux de contrôle et en même temps de ne pas rendre la vie des voyageurs difficile", a-t-il précisé.