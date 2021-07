Variant Delta : où se contamine-t-on le plus ?

Quels sont les lieux où l'on se transmet le plus le Covid-19 actuellement en France ? S'il demeure difficile de répondre précisément à cette question, les données de suivi de contacts et plus particulièrement les milieux fréquentés par les personnes contaminées pendant la période de contagiosité offrent désormais un faisceau d'indices. Dans un contexte où le nombre de cas quotidiens double quasiment d'une semaine à l'autre à cause du variant Delta très contagieux, ce dernier s'avère plus que précieux pour les autorités sanitaires.