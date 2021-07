Quatrième vague : des projections plus optimistes en France grâce à l'accélération de la vaccination

Dans le détail, les différents scénarios proposés par le centre de recherche varient selon le nombre de doses de vaccin administrées chaque jour (entre 500.000 et 800.000), l'adhésion vaccinale dans les trois tranches d'âge précitées ou encore le taux de reproduction du variant "du fait de mesures non pharmaceutiques".

Or, en prenant en compte le rythme vaccinal actuel, et en l'absence d'une diminution du taux de reproduction du virus, les modélisateurs prédisent désormais, au pic de la quatrième vague, 2500 hospitalisations journalières liées au variant Delta. C'est près de la moitié de que ce qu'ils anticipaient le 9 juillet dernier, en s'appuyant sur 500.000 doses de vaccin administrées chaque jour, un taux de reproduction (R) du variant Delta établi à 2 et une adhésion vaccinale de 30% chez les 12-17 ans, 70% chez les 18-59 ans et 90% chez les 60 ans et plus. Mais rappelons que trois jours plus tard, le 12 juillet, Emmanuel Macron a annoncé l'obligation vaccinale des soignants et une extension du pass sanitaire qui a entrainé une ruée sur le vaccin.