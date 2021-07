Vers un contrôle renforcé aux frontières : quelles sont les règles actuelles pour les ressortissants étrangers ?

RAPPEL - Face à la progression du variant Delta, le Conseil de défense de lundi pourrait entre autres décider de nouvelles restrictions en matière de contrôle aux frontières. Quelles mesures s'appliquent pour l'heure ?

Le début de semaine s'annonce décisif. Face à la progression rapide du variant Delta et la menace d'une quatrième vague imminente, le gouvernement compte prendre de nouvelles mesures. Le chef de l'État présidera lundi un Conseil de défense sanitaire exceptionnel lors duquel devrait notamment être abordée la question d'un possible renforcement des contrôles aux frontières. Alors que certains de nos voisins européens comme l'Espagne et le Royaume-Uni connaissent une recrudescence épidémique, des discussions doivent s'engager avec certains pays pour évoquer de nouvelles conditions d'accès à la France.

"Nous allons encore renforcer les contrôles, notamment en travaillant avec les compagnies aériennes", a déjà fait savoir mercredi Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. "Vacances doivent rimer avec vigilance", a-t-il ajouté, rappelant toutefois qu'"aujourd'hui, il y a un cadre protecteur à nos frontières", notamment avec "le pass sanitaire". Mais quel est-il déjà ?

En provenance de pays "verts"

Début juin, le gouvernement avait dévoilé une carte des pays classés verts, orange et rouges. Cette liste a été mise à jour le 1er juillet 2021, avec l'intégration de l'Afghanistan, d'Oman, du Paraguay et de la République démocratique du Congo à la liste des pays classés "rouges" par la France, chaque État définissant ses propres restrictions. Retrouvez ici le détail des mesures sanitaire en vigueur.

Pour les pays classés "verts", aucun motif impérieux n'est exigé et un test PCR ou antigénique de moins de 72h est demandé aux seules personnes non vaccinées. Pour rappel, sont considérées comme vaccinées les personnes qui ont effectué une vaccination complète depuis au moins 14 jours à la date du voyage avec les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (et depuis quatre semaines pour le vaccin Johnson & Johnson). Font partie des pays classés "verts", ceux de l'espace européen (Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse) auxquels s'ajoutent l'Albanie, l'Arabie Saoudite, l'Australie, la Bosnie, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, Hong Kong, Israël, le Japon, le Kosovo, le Liban, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Nouvelle-Zélande, la Serbie, Singapour, Taïwan et le Vanuatu. Attention, ces mesures valent pour les ressortissants de ces pays qui arrivent en France aussi bien que pour les voyageurs français qui souhaitent se rendre là-bas et en revenir.

En provenance de pays "orange"

Concernant les pays classés "orange", comme la Grande-Bretagne, les touristes vaccinés doivent fournir un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures.Les personnes non-vaccinées ne peuvent venir en France que pour un motif impérieux avec présentation d'un test PCR de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures. Ils s'engagent à s'auto-isoler pendant sept jours. Dans les pays orange, le virus est maîtrisé mais il circule encore. Entrent dans cette catégorie les pays du Maghreb et tous les pays qui ne figurent pas dans les pays verts et rouges.

En provenance de pays "rouges"

Depuis les pays classés "rouges", où le virus circule activement et la présence de variants est préoccupante, les personnes vaccinées ne peuvent voyager en France que pour un motif impérieux, et non pour un motif touristique. Elles doivent alors présenter dès l'embarquement un test PCR ou un test antigénique de moins de 48 heures ainsi qu'une déclaration d'absence de symptôme. Une quarantaine de dix jours est imposée à l'arrivée sur le sol français avec contrôle des forces de l'ordre. Font partie des pays classés en rouge l'Afghanistan, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Bahreïn, le Bangladesh, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Inde, les Maldives, la Namibie, le Népal, Oman, le Pakistan, le Paraguay, la République démocratique du Congo, la Russie, les Seychelles, le Sri Lanka, le Suriname, l'Uruguay et la Zambie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.