Covid-19 : vers une incontournable vaccination des enfants et ados ?

Une seconde concerne la France, Emmanuel Macron ayant annoncé jeudi l'ouverture de la vaccination aux adolescents pouvant développer des formes graves du Covid-19. Une première étape avant d'élargir cette possibilité à tous les mineurs ? Où en est la France dans sa réflexion ? Quels sont les pays prêts à se lancer ? Dans quel but ? On fait le point.

La question de la vaccination des adolescents "est sur la table", a admis ce mardi sur Europe 1 Olivier Véran qui avait pourtant indiqué quelques jours plus tôt en conférence de presse qu'elle n'était "pas d'actualité" et qu'il n'y avait "pas d’urgence". Le ministre de la Santé avait notamment justifié cette position par le fait que les enfants et les adolescents sont moins exposés aux formes graves de la maladie. "Notre objectif, c'est de continuer à protéger les personnes exposées aux formes graves [...] puis viendra la population adulte", avait-il ainsi souligné le 22 avril. Et de poursuivre : "Faudra-t-il dans un troisième temps vacciner les enfants ? C'est une question à l'échelle mondiale à travers les études scientifiques dont les premières données montrent que les vaccins sont sûrs et efficaces sur les enfants et à l'échelle des pays à travers les groupes d'experts".

De son côté, l'Union européenne ne devrait statuer sur le sujet qu'en juin, l'Agence européenne des Médicaments (EMA) ayant entamé début mai l'"évaluation accélérée" des données transmises par Pfizer et BioNTech. D'ici là, à l'exception des 16 et 17 ans atteints de certaines maladies graves autorisés à se faire vacciner depuis le 6 mai, les mineurs restent non éligibles à la vaccination en France.