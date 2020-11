Le nombre maximum d'invités à un mariage a-t-il changé ? Le 20H vous répond

Depuis le début du confinement, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Les mariages sont-ils toujours limités à six personnes ? Le masque reste-t-il obligatoire dès six ans dans les écoles ? Les stations de ski restant fermées à Noël, est-il possible d'annuler une réservation et d'être remboursé ? Garance Pardigon répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

Les mariages sont ils toujours limités à 6 personnes dans les mairies et lors des cérémonies religieuses ?

Pour le moment, les mairies n'ont pas eu vent d'un assouplissement de la règle : on resterait sur 6 personnes maximum, sans compter les mariés et les officiers d'état civil... mais cela reste à confirmer lors de la conférence de presse de Jean Castex et de plusieurs de ses ministres ce jeudi matin. Même incertitude du côté des instances religieuses, qui espèrent un élargissement à 30 personnes, voire plus, lors des cérémonies.