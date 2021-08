"J'ai tout de suite pris une belle droite dans l'œil" : quand les contrôles du pass sanitaire tournent mal

L'agression a eu lieu en pleine rue, au beau milieu d’une terrasse d’un restaurant de Saintes, en Charente-Maritime, le lundi 9 août. Ce jour là, date de l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les cafés, un serveur demande à un client de présenter son attestation sur laquelle figure un QR code, mais ce dernier refuse. "Il m'a dit que son pass sanitaire était dans sa poche, et m’a demandé ensuite ‘Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, bordel’, et je vous en passe", témoigne Mathias Coutant dans la vidéo en en-tête.

L’homme l’aurait ensuite poussé. "Je me suis retourné pour lui dire de ne pas me toucher et j'ai tout de suite pris une belle droite dans l'œil droit", se souvient ce responsable de salle à la brasserie "Le Point Central". Le professionnel a depuis porté plainte.

Ces violences restent très isolées mais elles compliquent le travail au quotidien des restaurateurs et cafetiers. "Qu'on mette en place le pass sanitaire, (...) on y est tous favorables, mais le seul souci, c'est d'être en première ligne face à des personnes qui ne le comprennent pas, estime Olivier Domain, directeur de la brasserie. Et ça peut être délicat, la preuve en est."

Les clients qui refusent de se soumettre au nouveau dispositif sont rares mais peuvent se montrer pour certains injurieux. "On se fait un peu traiter de tous les noms : on est des moutons, des collabos aussi…, énumère Élodie Rousset, serveuse au "Café Le Théâtre" à quelques pas de là. C’est parfois compliqué de se faire insulter et de simplement baisser la tête."