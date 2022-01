Grève des enseignants : les raisons de la colère

Vers une mobilisation nationale massive ? Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, a prévu mardi que 75% des enseignants du premier degré seraient grévistes et que la moitié des écoles seraient fermées jeudi. En cause : une exaspération qui ne cesse de grandir depuis le début de la crise sanitaire, estiment les syndicats, qui dénoncent également l'attitude du ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer.

Par rapport à "la façon dont on protège les personnels et les élèves, il n'a apporté aucune réponse", a abondé Sophie Vénétitay, du Snes-FSU (1er dans le second degré). Pour Stéphane Crochet, du SE-Unsa, "cette nouvelle règle ne va faire qu'ajouter de la tension sur le terrain, là où la situation est déjà très tendue". "Les parents deviennent chèvre", a résumé Laurent Zameczkowski, vice-président de la fédération de parents d'élèves Peep. "Il faut récupérer votre enfant, les tests et les pharmacies sont pris d'assaut, l'attente est pénible", ajoute-t-il. Et en général, "les autotests ne sont pas donnés comme prévu" gratuitement dans les pharmacies.

Autre point de crispation : les relations avec Jean-Michel Blanquer. "Cette mobilisation historique par son ampleur sur ces vingt dernières années n'est pas "une grève contre le virus" (ndlr : comme l'a affirmé le ministre) mais illustre le ras-le-bol grandissant dans les écoles", a estimé Snuipp-FSU. Et ce dernier de dénoncer des conditions de travail qui se dégradent" et "les mensonges permanents du ministre de l'Education". "Cette colère des personnels n'est pas un épiphénomène conjoncturel mais prend racine à la fois dans l'incapacité doublée d'incompétence à gérer la crise sanitaire à l'école et aussi plus globalement dans la politique éducative conduite depuis cinq ans qui abîme l'école et méprise les personnels", assure le syndicat.