Plusieurs clusters et plus de 260 cas positifs : situation "préoccupante" à l'hôpital de Dieppe

CLUSTER - Plus de 140 agents et 123 patients sont atteints par le Covid-19 à l’hôpital de Dieppe dont les ressources humaines sont en conséquence sous "forte tension", a-t-on appris jeudi auprès de sa direction.

La situation est "préoccupante" selon les mots de la direction. Plusieurs clusters de Covid-19 ont été identifiés à l'hôpital de Dieppe indique un communiqué daté de jeudi faisant état d'une "tension importante". "On est à 141 personnels" en arrêt car atteints par le virus et "123 patients présents" malades du Covid, précise Franck Esteve, directeur général adjoint de l'établissement. Sur l'ensemble du groupement hospitalier de territoire (GHT) Caux maritime qui compte sept établissements, 176 personnels et 173 patients sont atteints par le virus.

L'hôpital, qui affiche près de 1735 équivalents temps plein rémunérés, toutes catégories confondues, et 958 lits et places, a déprogrammé "pas loin de 40%" de l'activité de chirurgie pour les patients non urgents, selon le directeur adjoint. Et d'ajouter : "On peut quand même prendre en charge une centaine de patients programmés par semaine (...) On travaille sur le territoire heureusement en complément avec deux cliniques privées".

La réserve sanitaire régionale et nationale déclenchée

L'Agence régionale de santé (ARS) "a déclenché la réserve sanitaire régionale et nationale. On a quelques renforts qui arrivent au fur et à mesure. Ça s'organise mais il n'y en a pas pléthore non plus", a encore précisé Franck Esteve. L’ensemble des établissements publics et privés de Normandie ont été sollicités par l'ARS, tout comme les Unions régionales des médecins libéraux (URML) et Pôle emploi. Selon le communiqué de la direction, "depuis 10 jours, le CH doit faire face à plusieurs clusters dans ses services de médecine, de gériatrie et de soins de suite et réadaptation".

Les tests ont été renforcés pour tous les patients, et notamment aux urgences.