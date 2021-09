141.000 manifestants : l'érosion se poursuit pour les anti-pass sanitaire

À Paris, cinq manifestations distinctes ont rassemblés 18.425 personnes. Un premier cortège s'est réuni au pied de la tour Eiffel jusqu'aux Invalides, à l'appel du mouvement des Patriotes de Florian Philippot. Composé de 500 personnes, pour la plupart non masquées, un autre cortège a défilé dans le centre de la capitale, entre Bourse et Palais Royal. De taille similaire, une troisième manifestation s'est achevée place de la Bastille.

À Marseille, 2500 personnes sont parties du Vieux-Port, la grande majorité sans masque, sous un franc soleil et à grand renfort de drapeaux français. D'après la préfecture de police, trois personnes ont été interpellées dans la cité phocéenne, dont deux pour violences contre des policiers et une pour port d'arme prohibé.

À Rennes, on a dénombré 1500 manifestants (2000 la semaine dernière), d'après la préfecture. À Bordeaux, ils étaient 2900 au plus "fort" de la manifestation, selon la préfecture, 1500 à Besançon et 2200 à Strasbourg, au milieu de nombreux de drapeaux français et plusieurs bonnets phrygiens.

Selon une étude Odoxa Backbone consulting, publiée jeudi par Le Figaro, 67% des Français approuvent le pass sanitaire, que le président Emmanuel Macron n'a pas exclu d'étendre au-delà du 15 novembre.