Covid, Black Lives Matter... Twitter révèle les sujets les plus commentés en 2020

CLASSEMENT - De quoi avons-nous discuté en 2020 ? Comme tous les ans, le réseau social Twitter fait une rétrospective des événements qui ont marqué l'année. On retrouve notamment la pandémie de coronavirus, le mouvement "Black Lives Matter", l'acteur Chadwick Boseman et, encore et toujours, le groupe de K-pop BTS.

Vous ne pouviez pas passer à côté cette année. Le coronavirus et le mouvement "Black Lives Matter" ont été les événements les plus commentés sur Twitter en 2020. Selon un classement du réseau social à l'oiseau bleu, le mot-clé #Covid19 et ses variantes "ont été utilisés près de 400 millions de fois à travers le monde", faisant "sans surprise" de la pandémie l'événement le plus marquant. Le deuxième mot-clé le plus utilisé a été #BlackLivesMatter, issu du mouvement américain dénonçant les violences policières contre les Afro-américains, y compris en France, où il a été comptabilisé dans 1,5 million de tweets. "Les sujets politiques et sociétaux ont aussi eu une résonance importante sur la plateforme", estime Twitter dans un communiqué ce lundi 7 décembre. Le réseau souligne la forte mobilisation, sans donner de chiffres, autour du mot-clé #UighursLivesMatter "particulièrement relayé" afin de manifester son soutien aux Ouïghours en Chine. Dans un contexte plus franco-français, les hashtags #Macron, #Confinement, #GiletsJaunes et #Municipales2020 sont fortement remontés.

Le tweet le plus "liké" de l'histoire

En France, la vidéo du passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler par des policiers, postée le 26 novembre par David Perrotin, alors journaliste pour Loopsider, prend la tête du classement des tweets les plus relayés. Concernant sa méthodologie, le groupe américain dirigé par son extravagant PDG Jack Dorsay indique ne pas prendre en compte "les contenus proposant des récompenses en échange d'abonnements, de retweets ou de likes (j'aime, ndlr)". Au niveau mondial, le tweet le plus relayé - et aussi le plus "liké" depuis la création de Twitter (avec plus de 7,5 millions de "j'aime") - est celui posté depuis le compte de l'acteur américain Chadwick Boseman, annonçant son décès d'un cancer.

L'une des thématiques les plus populaires en France a été le divertissement. Avec deux saisons au cours des deux confinements, Koh-Lanta figure en tête du Top 10 des émissions télé les plus citées aux côtés de TPMP et Quotidien ou encore The Voice et Top Chef. Du côté du gaming, de fin janvier à mars, le sujet jeux vidéo a connu "une multiplication par 19 des tweets échangés", selon Twitter, avec un fin d'année marquée par le lancement de la PS5 et de la XBox Series. En musique, le phénomène K-pop BTS confirme son ancrage dans l'Hexagone, où le groupe était déjà le mot-clé le plus utilisé dans la catégorie musique l'an dernier. Dans le monde, il représente "6,1 milliards de tweets au cours des 12 derniers mois".

De l'humour et des larmes

Malgré une année plutôt morose, les Français n'ont pas perdu le sourire ni leur humour. Après l'excentrique "Bomboclaat" en 2019, 2020 a été marqué par le "How it's started - How it's going challenge". Celui-ci consiste à publier deux photos pour accompagner chacune des légendes. Plusieurs personnalités, dont le footballeur Kylian Mbappé, s'y sont prêtées. Le Français, justement, fait partie du Top 5 des sportifs les plus mentionnés sur le réseau social avec, devant lui, Neymar, et derrière lui, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Son équipe, le PSG, est le club qui crée le plus d'émulation (10e au niveau mondial), devant le FC Barcelone, l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais et la Juventus Turin. Une année 2020 aussi marquée par la vague d'émotions et d'hommages suite à la disparition de deux légendes du sport : Kobe Bryant, le 26 janvier dans un accident d'hélicoptère, et Diego Maradona, le 25 novembre des suites d'une crise cardiaque.

