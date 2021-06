Centres de vaccination : l'Île-de-France va réduire la voilure d'un quart pendant l'été

A l'approche des grands départs en vacances, toutes les ARS ont reçu pour consigne de préparer leur "plan de continuité d'activité" en matière de dépistage et de vaccination contre le Covid-19. En Ile-de-France, par exemple, près d'un quart des centres de vaccination fermeront en juillet et août, a-t-on appris mardi auprès de l'agence régionale de santé (ARS) qui prévoit de multiplier les "opérations spéciales".

Entre le 5 juillet et le 29 août, l'offre vaccinale devrait toutefois "être maintenue à hauteur de 82% des capacités d'injections et de 77% du nombre de centres". Comment ? Grâce au concours des maires et des préfets, pour anticiper la demande estivale et garantir une offre suffisante, en tenant compte des congés des soignants et de la volonté de certains élus de récupérer les locaux mis à disposition.