Covid : Eva, 17 ans, bloquée à Malte comme des centaines de jeunes Européens

Une situation inattendue et peu de recours face à la loi en vigueur. A l'instar de Eva, 17 ans, des centaines de jeunes Français, Italiens ou Allemands sont bloqués dans leur hôtel à Malte, placés en quarantaine après une hausse de cas de Covid-19 dans les écoles de langue. La petite île s'enorgueillit d'être le pays le plus vacciné de l'UE, mais une recrudescence de nouveaux cas a été enregistrée récemment, dont 90% chez des personnes non vaccinées. Pour la plupart, des touristes ou étudiants étrangers, assurent les autorités locales. A Malte, les cas contacts doivent se mettre à l'isolement pendant 14 jours, sans possibilité de faire un test dans cet intervalle pour espérer sortir plus tôt.