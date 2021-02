Station de ski de la Dôle ouverte : les pistes sont accessibles aux Suisses mais aussi aux Français

CRISE - Si les remontées mécaniques restent fermées dans les stations de ski françaises, certains skieurs hexagonaux sont plus chanceux. À Dôle, les pistes sont ouvertes ce samedi pour les Suisses... mais aussi pour les Français. Explications.

D'une région à l'autre, les vacances d'hiver ne prennent pas la même tournure. Alors que les remontées mécaniques sont à l'arrêt dans toutes les stations de ski françaises, un endroit fait figure d'exception : le domaine franco-suisse de Jura sur Léman. Depuis samedi, les pistes de la Dôle ont ouvert pour les Suisses mais aussi pour les Français. "On attendait ça depuis le début de la saison. On a été privé de la pratique du ski depuis l'ouverture de la saison, alors qu'on a tous notre forfait pour la saison", confie un skieur. La particularité ? On chausse ses skis dans l'Hexagone et on va skier du côté de la confédération helvétique. La frontière entre la Suisse et la France étant matérialisée par un petit muret.

Comment expliquer cette autorisation unique en France ? Il faut tout d'abord comprendre la situation géographique de ce domaine skiable. Pour accéder aux pistes suisses, il faut se garer au parking de Dappes dans le Jura. En d'autres termes, si nos voisins veulent accéder aux remontées mécaniques helvétiques - restées ouvertes -, ils doivent passer par la France. Une chose devenue impossible puisque la préfecture du Jura avait pris un arrêté interdisant le stationnement au parking des Dappes pour cause de pandémie. Cette décision avait provoqué la colère des exploitants suisses qui avaient déposé deux recours contre cette décision. Mais la semaine dernière, le tribunal administratif de Besançon a infligé à un revers à la préfecture. Selon le juge des référés "la fréquentation potentielle du parking" ne permet pas de conclure que cela serait "de nature à augmenter de manière significative la circulation du virus covid-19 dans le département du Jura". Selon le Progrès, le Préfet compte faire appel de cette décision. Mais pour l'instant, les Suisses ont obtenu gain de cause pour le plus grand bonheur des visiteurs.

"On va essayer d'en profiter un peu, on est privilégié par rapport à certains", avoue l'un des skieurs. Même son de cloche du côté d'un autre promeneur : "Le ski de randonnée, c'est sympa mais je préfère quand les remontées mécaniques sont ouvertes". Reste que, pour accéder à ce petit bout de paradis, il faut montrer patte blanche. Les contrôles sont permanents et certaines conditions, à remplir. Si on est Français, il faut justifier d'une habitation ou d'une résidence permanente à moins de trente kilomètres. Une pièce d'identité est aussi nécessaire. Et si vous habitez à plus de trente kilomètres ? Que vous soyez Dolois ou Dijonnais, les pistes vous sont également accessibles. Il suffira de présenter un test PCR négatif de plus de 72 heures. À défaut, le préfet du Jura pourra prescrire une quarantaine ou un placement en isolement, si besoin. Sur le parking des Dappes, quelques restrictions sont aussi mises en place. Le trafic est régulé en amont des zones de parking pour éviter une concentration trop forte de véhicules. À l'intérieur du parc de stationnement, le personnel accompagnera les véhicules pour les encourager à une occupation alternée des zones. Des visuels pour renseigner les visiteurs sur les mesures de prévention contre le Covid-19 sont aussi collés à différents emplacements. En cas de non-respect de ces mesures de précaution, les autorités suisses pourront décider de la fermeture immédiate des installations.

Des contraintes qui ne suffisent toutefois pas à décourager les amoureux du ski. "Ça fait un bon moment qu'on n’a pas skié. On a vu que c'était ouvert samedi, donc on s'est précipité", explique un jeune homme. Le maître-mot de ces vacanciers : profiter jusqu'à la dernière minute de leur liberté dans la crainte d'un prochain confinement. "On n’est pas à l'abri d'ici un jour ou deux de se retrouver coincés chez soi. On en profite", estime l'un d'eux. Un bon plan que les voyageurs du coin souhaiteraient garder secret. Avec les vacances scolaires, certains redoutent l'arrivée des skieurs de toute la France. Attention, le parking ne peut accueillir que 500 véhicules.

