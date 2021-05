Crise sanitaire : pourquoi les Ehpad constatent une baisse du nombre de leurs résidents

Si la population française est de plus vaccinée et que le nombre de patients contaminés décroit chaque jour, la peur demeure présente. En atteste la désertion qui s'opère dans les Ehpad, sur fond d'appréhension du virus. Dans les Landes, l’Ehpad de Mugron a récemment entrepris de grands travaux de rénovation alors que, dans le même temps, il n’y a plus aucun résident sur liste d’attente. "On a même encore des places libres", confie à TF1, dans la vidéo en tête de cet article, Marie-Catherine Douthous, la directrice de l'établissement.

D'après elle, le phénomène a été "très ponctuel" dans d'autres maisons de retraite, mais "pour nous, ça dure un peu plus longtemps". Une tendance confirmée par l’Agence régionale de santé (ARS), qui indique 90% que le taux d'occupation s'établit désormais à 90% au niveau départemental.