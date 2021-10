De retour au bureau, les télétravailleurs sont plus sensibles au bruit de l'open space

Le télétravail, expérimenté à grande échelle ces deux dernières années, aurait-il indirectement révélé des répercussions à plus ou moins loin terme sur l'audition des salariés ? Si le lien de cause à effet ne semble pas évident, de prime abord, une étude Ifop pour l'association Journée nationale de l'audition (JNA) publiée ce jeudi, vient pourtant pour partie de le mettre en évidence.

Parmi les télétravailleurs sondés, soit 35% de l'échantillon, la moitié (47%) disent "subir plus de bruit en présentiel, sur leur site de travail", tandis que près d'un tiers (30%) considèrent en effet que leur sensibilité au bruit a augmenté "depuis le retour sur le site de travail, notamment après les différents confinements". Or, cette nuisance sonore en présentiel n'est pas sans conséquence, jugent-ils, sur leur vie quotidienne, puisque 33% signalent des "surdités" dues au bruit sur le lieu de travail et 43% une "gêne auditive".

Selon le spécialiste, les mois écoulés, et le récent retour en présentiel d'un grand nombre de télétravailleurs, sont à assimiler à un "test grandeur nature qui permet de mettre en évidence l'environnement néfaste des open space qui se manifeste par l'entrée sensorielle". Et d'insister : "le télétravail pendant Covid a vraiment été reposant pour les oreilles".

Ce lien de cause à effet entre le retour en présentiel et les répercussions auditives "n'a rien d'étonnant", réagit le professeur Sébastien Schmerber, responsable du service oto-rhino-laryngologie (ORL) au CHU Grenoble Alpes et président de l’Association française d’otologie et neuro-otologie (AFON) soulignant que plusieurs études ont déjà mis en évidence "la fatigue auditive dans les open space" dont les effets se voient aujourd'hui décuplés avec l'expérience du télétravail, en partie contrainte par la pandémie, qui a "en quelque sorte permis de mettre les oreilles aux repos".

Sur l'ensemble des travailleurs interrogés, six sur dix (60%) accusent également le bruit au travail d'entraîner "fatigue, lassitude et irritabilité" au quotidien, quand la moitié (55%) y voient une source de stress. En outre, quatre travailleurs sur dix, ce bruit provoque des "troubles du sommeil" (43%), ou une "souffrance psychologique" (36%).

"On est vraiment dans un phénomène d'immersion, et quand on éloigne la personne des bienfaits qu'il génère, par comparaison la fatigue et les effets ressentis sont bien plus importants les premiers jours", détaille-t-il, évoquant notamment des conséquences sur "l'affect, les émotions, le bien être, le stress", avec "un sentiment d'être vidé, épuisé". Mais "cette intolérance au bruit avec les répercussions qui l'accompagnent n'entrainent ni lésion, ni perte auditive sur le long terme" rassure l'expert.

"Le corps s'adapte très bien, c'est comme un sportif, une fois qu'il est de nouveau entrainé, il retrouve un certain équilibre". En conséquence, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que les télétravailleurs les plus impactés à ce jour par le retour en présentiel, "retrouveront à terme leurs facultés auditives et sensations d'avant covid" et ce bien que "l'environnement bruyant généralisé pendant six huit heures génère du stress plus important" dans un premier temps.