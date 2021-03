Covid à l'école : les classes de primaire, un cas à part ?

Pour quelle durée et selon quelle modalités ? Tous les niveaux seront-ils concernés ? Cela fait partie des précisions attendues alors qu'un certain nombre de facteurs, régulièrement mis en avant, seraient de nature à préserver le primaire. A commencer par le nombre de contaminations, vraisemblablement moins important, dans les niveaux concernés.

Selon le dernier bulletin hebdomadaire de l'Éducation nationale, au 25 mars en France, 116 écoles sur 50.100 étaient fermées soit 0,23% contre 22 collèges sur 7200 (0,30%) et 10 lycées sur 4200 (0,23%). Mais en Île-de-France, où la situation est la plus critique dans les écoles, l'analyse du taux d'incidence chez les enfants montre que la tranche d'âge la plus touchée est celle des 10-19 ans à l'heure où le protocole sanitaire dans les établissements scolaires vient d'être renforcé, avec plus de 838 cas pour 100.000 habitants, selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement.